Erros de moda que lhe fazem parecer mais velho e você não percebeu - Todos gostamos de estar bonitos e por dentro das tendências, mas à medida que envelhecemos tendemos a nos acostumar a usar certas coisas e a experimentar menos. Por exemplo, aquela saia que você amava nos seus 20 anos talvez já não combine mais tanto com o seu eu de hoje em dia... Da mesma forma que aqueles jeans antigões tão confortáveis podem fazer você parecer com mais idade do que realmente tem. Se não é do tipo que se arrisca no visual, usar tudo combinando também não é a maneira mais adequada de aparentar jovialidade. Nesta galeria, mostramos alguns dos erros mais comuns que cometemos no dia a dia sem perceber e que nos envelhecem. Clique a seguir e comece a renovar seu estilo!

