Saiba quais são os alimentos funcionais e seus efeitos para a saúde

A busca incessante por uma rotina saudável contempla diversos fatores, sendo um dos principais deles possuir uma dieta balanceada. Com isso, a inclusão de alguns alimentos é essencial no dia a dia, principalmente os funcionais, que acabam fornecendo nutrientes vitais ao organismo e benefícios à saúde.

Segundo a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o termo “alimento funcional” representa todo aquele alimento ou ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, quando consumido como parte da dieta usual, produz efeitos metabólicos e/ou fisiológicos e/ou efeitos benéficos à saúde, devendo ser seguro para consumo sem supervisão médica.

De acordo com Thais Reis Lobo, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, benefícios de consumir tais alimentos são inúmeros. “Os alimentos funcionais oferecem benefícios significativos a saúde do paciente. Como por exemplo os antioxidantes que reduzem o envelhecimento precoce. E possuem nutrientes que fortalecem o sistema imune e podem auxiliar na prevenção de doenças crônicas como Diabetes, Hipertensão Arterial e Colesterol alto. Em resumo, são alimentos que possuem compostos essenciais que irão promover o bem-estar geral do corpo”.

Segundo a especialista, mesmo para pessoas que possuem uma rotina mais agitada, é possível buscar por esses tipos de alimentos durante o dia, como almoçando em restaurantes self-service – evitando opções consideradas mais atrativas, como frituras - ou no lanche da tarde, ingerindo um suco de uva integral, por exemplo.

Abaixo, seguem alguns dos principais alimentos funcionais de origem vegetal e seus benefícios:

Tomate - Rico em licopeno, um importante antioxidante, que ajuda na prevenção do câncer;

Iogurtes - Possuem probióticos que favorecem a boa saúde do intestino evitando constipação e disbiose intestinal.

Linhaça – Excelente para pacientes que buscam a perda de peso, por gerar saciedade. Além possuir lignanas que inibem o aparecimento de tumores provenientes de disfunções hormonais;

Alho - possui o componente ativo alicina. Que somente é liberado por meio da maceração, desta forma os benefícios atingidos são redução dos triglicerídeos e efeito anti-inflamatório.

Frutas cítricas - ricas em limonoides, que estão sendo estudados na prevenção e no controle de alguns tipos de câncer.

Sardinha - Possui Ômega- 3 capaz de reduzir a concentração do colesterol ruim (LDL) no sangue.

Aveia - possui a beta-glucana, são fibras que auxiliam no controle da Diabetes. Quando consumido com certos alimentos, são capazes de evitar picos glicêmicos indesejados.

