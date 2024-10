Truques simples para garantir que a casa fique cheirando bem sempre

Quer dar um toque acolhedor à sua casa? Comece investindo em um aroma agradável! Especialistas trazem algumas dicas simples para manter o ambiente sempre cheiroso. Confira:

Dicas fáceis para deixar a casa com um aroma agradável:

Óleo essencial no lixo: Pingue algumas gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta no saco de lixo. Segundo Nick Hedberg, corretor de imóveis, esse óleo “não só afasta insetos como também ajuda a neutralizar os maus odores”.

Renove sofás e cadeiras: Jill Nystul, do One Good Thing by Jillee, sugere polvilhar bicarbonato de sódio nos estofados, deixando agir por cerca de meia hora antes de aspirar. Esse truque ajuda a remover odores impregnados nos tecidos.

Ferva vinagre branco: Para dissipar odores de frituras e alimentos gordurosos, o ideal é ferver vinagre branco no fogão logo após o preparo. Segundo David Cusick, da House Method, esse método é eficaz para “eliminar cheiros persistentes na cozinha”.

Simples, eficazes e práticos, esses truques ajudam a manter o ambiente fresco e convidativo!



