Sua cara está inchada? As possíveis razões e algumas podem ser bem sérias! - De vez em quando, é normal notar que seu rosto está um pouco inchado. No entanto, se você perceber que acorda todas as manhãs com a face visivelmente mais cheinha, pode haver uma causa por trás e que merece atenção. Em alguns casos, o motivo é evidente—como uma picada de inseto ou uma dor de dente—mas, em outros, a razão pode ser mais estranha ou misteriosa. Curioso para saber mais? Clique na galeria para descobrir os possíveis motivos pelos quais seu rosto pode estar inchado.

© Shutterstock