O perigo do ronco - O ronco ocorre quando algo restringe o fluxo de ar durante o sono. Apesar de muita gente achar que é simplesmente um efeito colateral irritante e embaraçoso do sono, roncar, na verdade, pode ser mais perigoso do que imaginamos. Isso ocorre porque o ronco é um sinal chave de apneia obstrutiva do sono, que é um distúrbio grave no qual a pessoa para de respirar por 10 segundos ou mais de cada vez. Além disso, ressonar aumenta o risco de ataque cardíaco, derrame e outros problemas de saúde. O que faz com que certos casos de ronco coloquem a vida em risco. Para saber mais, clique na galeria a seguir.

© <p>Shutterstock</p>