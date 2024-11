Como começou essa história de casar? A história surpreendente sobre o casamento - Traçar a história do casamento é ter que voltar quase 4.000 anos na história até a Mesopotâmia. Foi lá que foram registradas as primeiras instâncias do casamento unindo um homem e uma mulher. Mas o que exatamente significa a instituição do matrimônio e como ela evoluiu ao longo dos séculos? Clique e descubra como e quando começamos a viver a vida a dois.

