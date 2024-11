Se você é destes três signos, está na hora de erguer a cabeça

Chega de viver em função do passado! Três signos do zodíaco terão a chance de deixar para trás as incertezas e seguir em direção a um futuro promissor.

Esses são os signos que, segundo o portal Informe Brasil, passarão por um período de transformação.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Após uma fase de desafios, Leão encontrará a motivação para voltar a agarrar as oportunidades com confiança e brilhar em seus relacionamentos e projetos.

Leia Também: Três signos que vão se libertar de bloqueios emocionais do passado.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Esse signo começará a colher os frutos de seu trabalho árduo. Com determinação, está pronto para levantar a cabeça e superar todos os obstáculos que aparecerem em seu caminho.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Esse é o momento ideal para deixar para trás tudo o que já não serve e abraçar o que está por vir, com a confiança de que será muito melhor.

Leia Também: O que é a Síndrome de Münchhausen? Psiquiatra esclarece todas as dúvidas