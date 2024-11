Esteja atento! Dor no peito nem sempre é sinal de ataque cardíaco

Quando sente uma dor no peito, logo pensa que pode ser algo sério, como um ataque cardíaco? A verdade é que essa dor nem sempre indica problemas cardíacos, mas é importante estar atento, pois outros fatores também podem causar esse desconforto.

O site HealthShots conversou com o cardiologista Anand Ram para entender o que uma dor no peito pode significar. Veja alguns dos possíveis motivos:

Refluxo

“O refluxo pode causar uma sensação de aperto ou peso no peito.”

Depressão

“Apesar de ser uma condição mental, a depressão pode gerar sintomas físicos, incluindo dor no peito.”

Ansiedade

“A ansiedade é outra causa comum para dores no peito.”

Pneumonia

“É uma inflamação nos pulmões que pode provocar dor no peito, além de febre, tosse e dificuldade para respirar.”

Lesão muscular

“Tensões musculares podem intensificar a dor durante certos movimentos na região do peito.”

Estar atento às causas e buscar orientação médica são sempre as melhores formas de lidar com dores no peito.

