Em um futuro não tão distante namorar vai ser assim - Não faz muito tempo, estávamos lidando com confinamentos e pouca interação social. Isso teve um impacto significativo no mundo dos namoros e, de fato, terá um impacto sobre isso nos próximos anos. Claro, o namoro online é uma tendência crescente e que muitos de nós — para o bem ou para o mal — adotamos. Mas como será a paisagem de encontros no futuro? Quais tendências estão crescendo e quais são as previsões? Clique na galeria a seguir e descubra como será o namoro num futuro (não tão distante assim).

