Quatro alimentos que 'sugam' o açúcar do sangue e ajudam na perda de peso

Manter o controle dos níveis de açúcar no sangue é essencial para garantir o bem-estar geral e prevenir condições como o diabetes tipo 2. Além disso, uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes também é uma grande aliada no processo de emagrecimento.

Em um artigo publicado no Metrópoles, a nutricionista Thaiz Brito destacou alimentos que auxiliam na regulação da glicose e evitam picos de insulina, os quais estão diretamente relacionados ao acúmulo de gordura no corpo. Confira os quatro alimentos poderosos que podem transformar o corpo:

1. Gengibre

Rico em gingerol, o gengibre possui propriedades anti-inflamatórias e é eficaz no controle dos níveis de açúcar no sangue.

2. Chá Verde

Segundo Thaiz Brito, o chá verde é uma ótima fonte de antioxidantes, como os polifenóis, e tem ação anti-inflamatória. “Ele ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, melhorando a sensibilidade à insulina”, explicou.

3. Alho

O alho contribui para a regulação da produção de insulina, ajudando a reduzir o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2.

4. Cúrcuma

De acordo com a nutricionista, a cúrcuma é rica em compostos antioxidantes, vitaminas C e B6, além de ferro e cálcio. Esses nutrientes auxiliam no controle da glicose e promovem benefícios gerais à saúde.

Incorporar esses alimentos na dieta pode ser uma maneira natural de prevenir problemas relacionados à glicemia e melhorar a qualidade de vida.



