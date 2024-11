Chá do dia anterior: especialista explica se ainda é seguro consumir

Já aconteceu de você preparar um bule de chá que acabou sobrando para o dia seguinte? Mas será que essa bebida ainda está boa para consumo ou pode oferecer algum risco à saúde? Uma especialista no assunto esclarece essa dúvida.

A primeira mudança perceptível é a cor do chá, que tende a escurecer com o passar do tempo, mesmo após a remoção dos sachês. Isso significa que ele deve ser descartado?

Em sua conta no Instagram, Sylwia Bogdan, especialista no tema, explica que o escurecimento é resultado da oxidação natural. Ela afirma que essa alteração na cor não afeta o sabor e que o chá pode ser consumido sem problemas, desde que outras condições sejam respeitadas.

No entanto, ela alerta para alterações como o surgimento de mofo. "Se notar qualquer sinal de mofo, é melhor descartar a bebida e preparar um novo chá", recomenda Sylwia. Dessa forma, é possível evitar riscos desnecessários e garantir a segurança no consumo.

