Shampoo: Precisa mesmo? Entenda a tendência de não lavar o cabelo - Para a maioria de nós, lavar o cabelo não é algo em que pensamos duas vezes. Na nossa lista de rotina, está lá em cima, junto com escovar os dentes, lavar roupa e tomar banho. Bem, nem para todo mundo. Existe uma tendência de cabelo chamada "no poo" que tem sido estimulada por aqueles que adotam métodos de cuidados pessoais mais naturais, mais baratos e que seguem um movimento em direção a menos embalagens e mais sustentabilidade. Acredite se quiser, mas algumas pessoas estão abandonando completamente o shampoo e é daí que vem o nome "no poo", que significa sem shampoo. Mas o que acontece com o seu cabelo se você fizer isso? Por onde começar? Clique na galeria a seguir para entender os meandros de seguir o "no poo".

© <p>Shutterstock</p>