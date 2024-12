Sete alimentos que ajudam a amenizar a celulite

A celulite, sem dúvida, é o grande pesadelo feminino. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o incômodo afeta oito em cada dez mulheres. Além de atividade física e tratamentos estéticos, seguir uma alimentação saudável e escolher bem os alimentos que são colocados no prato ajudam a amenizar os temidos furinhos.

De acordo com a nutricionista Ione Leandro, da ONODERA Estética, para combater e amenizar a celulite, uma ótima opção são alimentos ricos em fibras e vitaminas, com antioxidantes e propriedades anti-inflamatórias.

“Como as toxinas se alojam no tecido adiposo, o consumo de alimentos que promovem a desintoxicação ajuda bastante no funcionamento do intestino, eliminamos as substâncias que podem se acumular entre as células e causar inflamações, destaca a profissional.

Abaixo, a especialista separou alguns alimentos que ajudam a eliminar as toxinas retidas e reduzem o volume das células.

Alimentos integrais - Ricos em fibras, melhoram o funcionamento intestinal, o que inibe a absorção de toxinas e ainda elimina as impurezas que podem prejudicar o quadro da celulite.

Folhas verdes escuras – Verduras como rúcula, almeirão e espinafre melhoram a circulação e ajudam a desintoxicar o organismo. Por serem antioxidantes, ainda combatem os radicais livres e evitam o envelhecimento precoce.

Gengibre - Acelera o metabolismo e tem propriedades anti-inflamatória e antioxidante, beneficiando a absorção de gorduras.

Vitamina C – Presente no limão, laranja, tangerina e acerola é um poderoso antioxidante, anti inflamatório e reduz as lesões celulares causadas pelos radicais livres, eliminando as toxinas e diminuindo o volume das células.

Banana - Por conter potássio, a fruta ajuda no processo de drenagem linfática, além de regular o intestino e diminuir a absorção de gorduras.

Frutas vermelhas - Morango, framboesa, amora, cranberry, mirtilo, goji berry e açaí são riquíssimas em vitamina C e A e, por serem antioxidantes, combatem os radicais livres, fortalecem os vasos sanguíneos e diminuem a produção de insulina.

Chá verde - O chá verde é famoso pela sua ação antioxidante e diurética, sendo um ótimo aliado no controle da celulite. Caso sinta muito amargo, misture com hortelã, erva-cidreira ou erva-doce.

