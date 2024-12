Quer ter rins saudáveis? Melhor evitar alguns alimentos

Os rins são órgãos essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Eles são responsáveis por filtrar o sangue, eliminando as toxinas e resíduos do corpo. Também regulam a pressão arterial, equilibram os níveis de eletrólitos e produzem hormônios.



"Uma dieta inadequada, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool e o uso de alguns medicamentos podem prejudicar os rins", disse o médico Kalyani Perumal em entrevista à revista Parade.

Ele destacou também que uma dieta rica em alimentos processados, carnes com alto teor de gordura e açúcar pode agravar a saúde dos rins. Ele recomenda que sejam consumidos alimentos ricos em nutrientes, como vegetais, grãos integrais e proteínas vegetais.

Os sintomas da doença renal podem incluir inchaço, fadiga e alterações na urina.

É importante cuidar da saúde dos rins, adotando hábitos alimentares saudáveis, evitando o tabagismo e o consumo excessivo de álcool e conversando com seu médico sobre o uso de medicamentos.

Funções dos rins:

Filtrar o sangue, eliminando as toxinas e resíduos do corpo

Regular a pressão arterial

Equilibrar os níveis de eletrólitos

Produzir hormônios

Sintomas da doença renal:Inchaço, principalmente nas pernas, tornozelos e pés

Fadiga

Alterações na urina, como diminuição da quantidade de urina, urina com espuma ou sangue