O que explica o aumento do câncer em pessoas cada vez mais jovens? - Quando Catherine, Princesa de Gales, revelou seu diagnóstico de câncer, poucos oncologistas ficaram surpresos. A Princesa, que tem 42 anos, é uma das vítimas do chamado câncer de início precoce, nome que se dá ao câncer que aparece em qualquer pessoa com menos de 50 anos. E Kate não está sozinha. Um estudo recente publicado na revista BMJ Oncology identificou uma tendência global alarmante nos casos de câncer em jovens. E o aspecto verdadeiramente preocupante sobre este estudo é que os especialistas ainda não descobriram uma razão definitiva para a doença. Então, o que está acontecendo e quão preocupados devemos ficar? Clique e descubra se você ou um ente querido estão em risco de desenvolver câncer de início precoce.

© <p>Getty Images</p>