Os piores traços da personalidade de cada signo - Bem que todo mundo gostaria de acreditar que é perfeito, mas não dá para fugir do fato de que todos nós somos irritantes em algum momento. Talvez você fique com raiva muito rápido ou seja excessivamente sensível, mas a verdade é todos nós temos algo em nossa personalidade que provavelmente seria melhor não ter. Bem, personalidade e hábitos são coisas muito ligadas à astrologia e o dia que você nasceu pode ter muito a ver com isso. Intrigado? Nesta galeria, você vai descobrir qual é a pior característica da sua personalidade, de acordo com seu signo do zodíaco.

