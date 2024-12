Formas alternativas de passar o Natal - O Natal está chegando, a decoração e as luzes da época já estão por toda a parte, mas você ainda não entrou no clima porque anda muito ocupado trabalhando ou mesmo comprando presentes? Então está na hora de desacelerar e fazer coisas diferentes para entrar no espírito da data! Na galeria, veja maneiras criativas de tornar o Natal mais especial, divertido e representativo - algumas dicas são bem inusitadas!

© Shutterstock