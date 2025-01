Cerveja e seus usos incomuns surpreendentes

Cerveja já virou tênis, tira ferrugem e tem mais utilidades surpreendentes! - Há várias utilidades que a cerveja pode proporcionar no dia a dia (e não envolve a ingestão da bebida, ok?). Sabia que a 'breja' pode ajudar a limpar ferrugem, desembaraçar cabelo e até ser usada como armadilha para ratos? Recentemente, até criaram um modelo de tênis a partir da bebida! Como? Clique na galeria e surpreenda-se com os mais diferentes usos da cerveja!

© Shutterstock/BrunoPress