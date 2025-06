Veja as construções mais espetaculares ao redor do mundo

© Shutterstock

Embarque em uma jornada cativante descobrindo edifícios incríveis ​​que resistem ao teste do tempo, de maravilhas antigas até prédios de última geração. Estas estruturas não só transcendem as fronteiras temporais, como também remodelam a nossa compreensão do design, refletindo a engenhosidade e a criatividade tecidas ao longo da história humana.

Preparado? Clique para descobrir os edifícios mais interessantes do mundo quando o assunto é arquitetura.

Leia Também: Ácaro microscópico pode ser o causador da rosácea de famosas