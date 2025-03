Especialista em longevidade revela qual o melhor horário para jantar

© Shutterstock

Especialistas destacam a importância de observar o horário das refeições para preservar a saúde e otimizar funções do organismo. Valter Longo, diretor do Instituto da Longevidade da Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, afirma que o momento ideal para o jantar é no mínimo três horas antes de dormir, conforme citado pela edição britânica da revista GQ. Por exemplo, para quem dorme à meia-noite, o jantar deve ocorrer por volta das 21h.

O hábito de jantar muito tarde pode desregular os ritmos circadianos, que coordenam as transições do corpo entre os períodos de atividade e descanso. Além disso, pode influenciar a eficiência do metabolismo na queima de calorias, segundo o especialista.

Já Adam Collins, professor de nutrição da Universidade de Surrey, no Reino Unido, destaca que um jejum prolongado entre o jantar e o café da manhã permite que o corpo entre em uma fase mais catabólica, que utiliza as reservas de gordura como energia.

“Esse jejum ajuda a treinar o corpo para realizar o que foi projetado para fazer: queimar carboidratos quando estamos consumindo carboidratos e queimar gorduras quando não estamos nos alimentando”, explicou Collins, também citado pela GQ.

Leia Também: Estudo identifica dois alimentos que aumentam risco de câncer do estômago