Esquizofrenia: Famosos que foram diagnosticados com a doença

Quase 24 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com um transtorno esquizofrênico, representando cerca de 0,32% da população. Felizmente, isso faz da esquizofrenia um dos transtornos mentais mais raros a afetar as pessoas hoje, porém a doença ainda é uma luta diária para aqueles que carregam seu peso. Mesmo nos dias de hoje, o transtorno é pouco compreendido e as causas exatas da esquizofrenia ainda são desconhecidas. Também não há cura infalível para a esquizofrenia, embora o desenvolvimento de drogas antipsicóticas tenha começado a fornecer um grau de consolo para alguns esquizofrênicos. Sem curas ou prevenções ainda disponíveis, isso significa que pessoas de todas as idades e classes sociais podem ter que enfrentar essa doença pouco compreendida, até mesmo grandes gênios e grandes artistas da história recente.

Na galeria, saiba mais sobre algumas das figuras famosas do mundo que viveram com esquizofrenia e enfrentaram o estigma de loucos.

