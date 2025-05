Veja os alimentos que podem fortalecer os dentes e melhorar a saúde bucal

© iStock

Manter os dentes fortes e saudáveis vai muito além de uma boa escovação e o uso diário do fio dental. A alimentação desempenha um papel fundamental na preservação da saúde bucal. Alimentos ricos em cálcio são essenciais para a mineralização dos dentes, pois ajudam a reforçar o esmalte, que é a primeira barreira contra cáries. Já as frutas e vegetais crocantes, estimulam a produção de saliva, o que auxilia na limpeza dos dentes e no controle do pH bucal.

Vanessa Oliveira, dentista e coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, aponta e explica quais alimentos podem ser aliados na manutenção ou aumento do fortalecimento dos dentes.

Queijo: o queijo é uma excelente fonte de cálcio, mineral essencial para a saúde dos dentes. Rico também em fosfatos, ele ajuda a equilibrar o pH da boca, reduzindo o risco de cáries. Além disso, mastigar queijo estimula a produção de saliva, que auxilia na limpeza dos dentes e na neutralização de ácidos nocivos.

Maçã: a maçã, muitas vezes chamada de "escova de dentes natural", exige uma mastigação vigorosa, o que ajuda a limpar os dentes de resíduos alimentares e a fortalecer as gengivas. Além disso, seu alto teor de água estimula a produção de saliva, um protetor natural contra bactérias.

Cenoura: crocante e cheia de nutrientes, a cenoura é outro alimento que contribui para a saúde bucal. Rica em vitamina A, essencial para a manutenção do esmalte dentário, a cenoura também estimula a produção de saliva e promove a limpeza mecânica dos dentes enquanto é mastigada.

Amêndoas: são ricas em proteínas, cálcio e baixo teor de açúcar, sendo uma ótima opção de lanche para quem deseja fortalecer os dentes. Consumir amêndoas regularmente pode ajudar a manter os dentes fortes e a prevenir cáries, além de serem excelentes para a saúde geral.

Iogurte: é uma poderosa fonte de cálcio e probióticos. O cálcio ajuda a reforçar o esmalte dentário, enquanto os probióticos promovem um equilíbrio saudável das bactérias na boca, ajudando a combater as que podem causar cáries e gengivite. Prefira versões sem açúcar para garantir o máximo de benefícios.

Folhas verdes: alimentos como espinafre, couve e rúcula são repletos de cálcio e outros minerais que ajudam a fortalecer os ossos e dentes. Além disso, as folhas verdes têm propriedades anti-inflamatórias, contribuindo para a saúde das gengivas.

"Embora esses alimentos ajudem na manutenção da saúde bucal, é crucial escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia, usar fio dental e visitar o dentista regularmente para garantir um sorriso sempre saudável", conclui a especialista.

