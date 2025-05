Neurocientista revela qual bebida faz melhor ao cérebro

© Shutterstock

Rico em compostos bioativos como catequinas, L-teanina e cafeína, o chá verde é um poderoso aliado da saúde cerebral, segundo o neurocientista Fabiano de Abreu. Em entrevista ao jornal Metrópoles, ele destacou os efeitos neuroprotetores da bebida, amplamente estudados pela ciência.

“O chá verde contém compostos que apresentam efeitos neuroprotetores significativos”, explica o especialista. A combinação de cafeína e L-teanina, segundo ele, é especialmente benéfica: melhora o desempenho cognitivo sem causar agitação excessiva, o que o torna uma alternativa interessante ao café tradicional.

No entanto, o horário de consumo é fundamental. O ideal é ingerir a bebida pela manhã ou no início da tarde, após as refeições. “Tomar chá verde à noite pode impactar negativamente o sono, devido ao seu teor de cafeína”, alerta Fabiano.

Outro ponto de atenção, segundo o neurocientista, é que os polifenóis presentes no chá verde podem interferir na absorção de certos minerais quando consumidos antes das refeições. Por isso, o especialista recomenda evitar tomá-lo em jejum ou próximo ao horário do almoço e jantar, especialmente para pessoas com deficiências nutricionais diagnosticadas.

Além dos benefícios cognitivos, o chá verde também é conhecido por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, o que o torna uma escolha interessante para quem busca manter o cérebro saudável ao longo da vida.

Leia Também: Dez tipos de câncer que podem ser prevenidos