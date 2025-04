Descubra a solução simples para remover manchas de potes plásticos

© Shutterstock

Remover manchas de alimentos de recipientes plásticos pode ser um desafio, especialmente aquelas deixadas por molhos à base de tomate. Segundo a especialista em limpeza Sarah Dempsey, citada pela revista Woman & Home, um truque simples pode resolver o problema: usar pastilhas de limpeza de próteses dentárias.

O método é fácil e eficaz. Basta seguir os passos abaixo:

Encha o recipiente plástico com água morna.

Adicione uma pastilha de limpeza de prótese dentária e aguarde até que ela se dissolva completamente.

Deixe agir por algumas horas.

Finalize lavando o recipiente com água quente e detergente, como de costume.

De acordo com Dempsey, o efeito das pastilhas ajuda a decompor resíduos oleosos e eliminar as manchas impregnadas no plástico, deixando os potes com aparência de novos.

Esse truque tem conquistado cada vez mais adeptos por sua praticidade e eficiência, sendo uma alternativa útil para quem quer manter os recipientes sempre limpos e livres de marcas persistentes.

