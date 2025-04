Como amadurecer abacate verde de forma rápida em casa

© Shutterstock

Quem já comprou um abacate verde e precisou esperar dias até que ele ficasse pronto para consumo pode acelerar esse processo com um truque simples. A dica foi compartilhada pela autora de livros de receitas Miriam Nice, do livro Cooking Without a Kitchen, em entrevista à BBC Good Food.

O truque da banana

De acordo com Nice, a forma mais eficiente de amadurecer o abacate rapidamente é colocá-lo dentro de um saco de papel junto com uma banana. Isso porque a banana libera altas concentrações de etileno, um gás natural que acelera o amadurecimento das frutas.

Dentro do saco, o etileno se concentra e faz com que o abacate amadureça em poucos dias. O mesmo efeito pode ser obtido ao usar maçãs ou outras frutas que também liberam esse gás.

Esse método é ideal para quem deseja consumir o abacate mais rápido, sem comprometer seu sabor e textura.

