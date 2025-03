Signos que têm muita sorte com os relacionamentos amorosos

© Shutterstock

Para alguns signos os relacionamentos são complicados. Já outros sabem o que fazer para garantir que durem muito tempo. Consulte esta lista do Astrotalk e saiba que nativos fazem parte do grupo mais sortudo.

Touro (21 de abril a 20 de maio)

Costumam ser estáveis e confiáveis. Também são leais e muito carinhosos. Isto significa que os nativos deste signo são ótimos companheiros. Quando amam empenham-se para garantir que a relação dura.

Áries (21 de junho a 21 de julho)

Já as pessoas deste signo são carinhosas. Isto faz com que sejam parceiros maravilhosos. Possuem ainda "uma capacidade natural para fazer com que os outros se sintam amados e desejados". Têm quase sempre muito sucesso nas suas relações.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Nativos deste signo são sonhadores e olham para tudo com uma perspectiva romântica. Também são intuitivo e empáticos. Têm a "capacidade de compreender as necessidades do seu parceiro sem que precisem dizer uma palavra".

