Estes três signos adoram a solteirice e não trocariam por nada

© Shutterstock

No Brasil, o Dia dos Namorados é celebrado em 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, conhecido como o "santo casamenteiro". No entanto, em vários países, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e grande parte da Europa, a data é comemorada em 14 de fevereiro, Dia de São Valentim (Valentine’s Day), um dia dedicado ao amor e à amizade.

Mas nem todo mundo está no clima romântico! Para algumas pessoas, estar solteiro é um estilo de vida e uma escolha que valorizam. Segundo a rádio La 100, três signos do zodíaco adoram a solteirice e não trocariam sua liberdade por um relacionamento. Será que o seu está na lista?

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Os sagitarianos são aventureiros por natureza e adoram explorar o mundo sem amarras. Para eles, a vida é feita de descobertas e novas experiências, e a solteirice permite que viajem, conheçam pessoas e vivam sem restrições.

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

Independentes e originais, os aquarianos prezam pela liberdade e detestam se sentir presos a regras ou convenções. Para eles, um relacionamento só faz sentido se houver espaço para sua individualidade – e estar solteiro é a forma mais garantida de manter essa autonomia.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Leoninos adoram ser o centro das atenções e sabem aproveitar sua própria companhia. Para eles, estar solteiro significa ter mais tempo para se dedicar a si mesmos, brilhar por conta própria e curtir a vida sem compromissos.

Se você se identifica com algum desses signos, talvez a solteirice seja mesmo sua melhor escolha! Afinal, o importante é estar feliz – seja sozinho ou acompanhado.

