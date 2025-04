Pequena mudança na alimentação pode proteger e fortalecer o cérebro

© Shutterstock

O consumo regular de alimentos ricos em flavonoides pode ajudar a preservar a saúde cerebral e retardar o envelhecimento, de acordo com um estudo publicado na revista científica The American Journal of Clinical Nutrition.

Os flavonoides são compostos naturais presentes em diversos alimentos e possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Entre os principais alimentos que contêm esses compostos estão maçãs, frutas vermelhas, vinho tinto, chocolate amargo, chás e frutas cítricas.

O estudo e seus resultados

A pesquisa acompanhou mais de 62 mil pessoas ao longo de dois períodos: entre 1990 e 2014 e entre 2006 e 2018. A cada quatro anos, os participantes responderam a questionários sobre seus hábitos alimentares.

Os resultados mostraram que aqueles que consumiram três porções semanais de alimentos ricos em flavonoides apresentaram um risco 11% menor de declínio cognitivo e 7% menor de deficiência física.

Já os participantes que ingeriram sete porções por semana tiveram resultados ainda mais expressivos. No caso dos homens, o consumo elevado foi associado a uma redução de 60% no risco de declínio da saúde mental.

Os pesquisadores destacam que incluir esses alimentos na dieta pode ser uma estratégia eficaz para a manutenção da saúde do cérebro e da qualidade de vida ao longo do envelhecimento.



