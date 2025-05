Turismo médico: os riscos, vantagens e destinos mais buscados

© Getty Images

O turismo médico se tornou uma indústria em crescimento, que oferece aos pacientes a oportunidade de combinar tratamentos médicos com viagens. Desde cirurgias a tratamentos especializados, milhões de pessoas se aventuram em outros países buscando melhorar a sua saúde, enquanto exploram novas culturas. Porém, embora as possíveis recompensas sejam muito atraentes, o turismo médico também tem seus riscos. Esta galeria vai mostrar os prós e os contras de procurar cuidados de saúde fora do Brasil, destacando alguns dos principais destinos, conhecidos pela excelência no turismo médico.

