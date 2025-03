Petiscos: aprenda a preparar pipoca com parmesão

© Divulgação / Marca Puro Sabor

Com o domingo de carnaval se aproximando, os brasileiros não estão apenas eufóricos com a folia, mas também com a possibilidade de vencermos na maior premiação internacional do cinema. Para você não ficar roendo as unhas de nervoso, te ensinamos uma receita rápida e simples, Pipoca com Parmesão, que fica pronta em até 15 minutos.

Agora é só conferir a receita completa abaixo e torcer muito pro cinema brasileiro!

Pipoca com Parmesão

Ingredientes:

Margarina Puro Sabor a gosto

100 g de milho para pipoca

Sal a gosto

Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de Preparo:

- Coloque um pouco de Margarina Puro Sabor para esquentar numa panela ou pipoqueira. Depois acrescente o milho e espere estourar;

- Depois que estourar, tempere com queijo parmesão ralado no ralo fino, acerte o sal, se necessário, e sirva.

Tempo de Preparo: 15 minutos

Rendimento: 1 porção