As duas músicas que mais combinam com o seu signo

© Getty Images

Você já ouviu uma música e pensou: "Isso é tão eu"? Ou talvez um amigo tenha indicado uma canção que captura perfeitamente sua vibe? Pode não ser uma coincidência, mas seu gosto musical pode estar escrito nas estrelas. De hinos do pop e do rock, passando por baladas, certas músicas ressoam com a energia e personalidade únicas de cada signo do zodíaco. Esteja você buscando inspiração, nostalgia, motivação ou apenas curtir o momento, o hit certo pode elevar seu humor e refletir seu verdadeiro eu. Curioso?

Nesta galeria, revelamos duas músicas poderosas que definem cada signo. Clique a seguir.