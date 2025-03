Como congelar alimentos corretamente para preservar sabor e qualidade

© Shutterstock

Congelar alimentos é uma ótima estratégia para prolongar a durabilidade dos ingredientes e evitar desperdícios. No entanto, para garantir que os alimentos mantenham sabor, textura e qualidade, é preciso mais do que apenas colocá-los no freezer de qualquer maneira.

A revista Real Simple consultou a nutricionista Jennifer Scherer para entender as melhores práticas de armazenamento no congelador. Uma das principais recomendações é o uso de embalagens herméticas, pois a exposição ao ar pode causar queimaduras no alimento. "Selar bem sacos e potes reduz significativamente esse risco", explica Scherer.

Outra dica importante é etiquetar os recipientes com a data de armazenamento. Isso facilita o controle do prazo de validade e evita que os alimentos fiquem esquecidos por muito tempo.

Além disso, evitar o excesso de itens no congelador é essencial. "Quando o freezer está sobrecarregado, a circulação de ar fica comprometida, prejudicando o congelamento uniforme dos alimentos", alerta a especialista.

Por fim, manter a temperatura do congelador constante é fundamental para garantir a segurança alimentar e preservar a qualidade dos produtos. Seguindo essas recomendações, seus alimentos congelados terão uma durabilidade maior sem perder sabor e nutrientes.

Leia Também: Riscos de descongelar peixes embalados a vácuo: entenda o alerta