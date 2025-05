Como lavar roupas delicadas corretamente e evitar danos às peças

© Shutterstock

Cuidar das roupas delicadas exige atenção especial, já que diferentes tecidos requerem métodos de lavagem específicos para evitar desgaste e danos. Segundo a especialista em lavandaria da Whirlpool, Morgan LaLonde, peças como roupas íntimas, camisolas e artigos em tecidos sensíveis, como seda e renda, devem ser tratadas com cuidado extra.

De acordo com LaLonde, essas peças devem sempre ser lavadas no ciclo delicado da máquina de lavar, que utiliza água fria e uma velocidade de centrifugação reduzida. Esse processo minimiza o risco de encolhimento, deformação e desgaste prematuro dos tecidos.

Além disso, a especialista alerta para o uso de detergentes adequados. "Os artigos delicados também podem ser sensíveis a certos detergentes. Sempre que possível, opte por um produto suave, específico para roupas delicadas", recomenda.

Dicas extras para preservar roupas delicadas:

Use sacos protetores: Ao lavar peças mais frágeis na máquina, utilize sacos de tecido específicos para reduzir o atrito e evitar rasgos.

Evite torcer as roupas: Após a lavagem, pressione levemente o excesso de água ao invés de torcer, o que pode danificar as fibras do tecido.

Prefira a secagem natural: Sempre que possível, seque as peças ao ar livre e na sombra, evitando exposição direta ao sol, que pode desbotar as cores.

Verifique as etiquetas: Antes de lavar qualquer roupa delicada, confira as instruções do fabricante para garantir a melhor forma de limpeza.

Seguir essas orientações pode prolongar a vida útil das suas roupas favoritas, garantindo que elas permaneçam bonitas e bem cuidadas por muito mais tempo.

