Por que o número 12 é tão importante na contagem

© Shutterstock

Os números são essenciais no nosso dia a dia, moldando como medimos, negociamos e marcamos o tempo. A maioria de nós conhece o sistema de contagem de base 10 (que divide os números em 10 partes), mas há ainda outro número importante: o 12. Dos 12 meses do ano à dúzia de ovos que compramos no mercado, a influência dele está em todo lugar. Inclusive, a história mostrou sua relevância nas nossas vidas de maneiras surpreendentes.

Mas de onde vem a importância do 12 e por que a gente ainda usa ele hoje, mesmo usando a contagem de base 10? Clica nessa galeria para descobrir tudo sobre isso.