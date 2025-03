Misturas de produtos de limpeza que podem ser perigosas

© Shutterstock

Ao realizar a limpeza, a mistura de produtos podem comprometer a eficácia dos produtos e colocar em risco a saúde dos profissionais da área. A Copapel, empresa com quase 50 anos de tradição e expertise no setor de higiene e limpeza, alerta sobre combinações equivocadas que podem gerar reações perigosas e até reduzir a eficiência da higienização.

Segundo Annayara dos Santos, engenheira química da empresa, muitas misturas caseiras compartilhadas na internet parecem inofensivas, mas podem ter consequências graves. “Produtos de limpeza são formulados para serem usados de forma específica. Quando misturados sem conhecimento técnico, podem perder a eficácia ou até se tornar perigosos, resultando em intoxicação respiratória, reações cutâneas, danos aos olhos e, em alguns casos, até risco de explosão ou incêndio”, explica.

Para evitar riscos à saúde e garantir uma limpeza segura, confira seis combinações que devem ser evitadas, de acordo com a especialista:

Água sanitária + amônia

A amônia está presente em muitos produtos de limpeza, como limpadores multiuso, desengordurantes, limpa-vidros e alguns desinfetantes. Misturar produtos com amônia com água sanitária libera cloraminas, gases tóxicos que podem causar irritação nos olhos, garganta e pulmões, além de levar a crises respiratórias severas.

Água sanitária + vinagre

A reação entre esses produtos gera gás cloro, altamente tóxico e irritante para o sistema respiratório. Em concentrações elevadas, pode até causar queimaduras pulmonares.

Água sanitária + álcool

A mistura desses produtos reduz a eficácia da limpeza e é altamente inflamável, aumentando o risco de incêndios.

Água oxigenada + vinagre

Embora pareçam alternativas naturais, a combinação desses produtos cria ácido peracético, um composto agressivo que pode irritar pele, olhos e vias respiratórias.

Desinfetante + limpadores ácidos (muriático ou sulfúrico)

Produtos desinfetantes misturados a substâncias ácidas podem gerar reações violentas e vapores prejudiciais à saúde. Limpadores ácidos são comuns em produtos como desincrustantes, removedores de cimento, limpa-pedras e desentupidores de ralos.

Produtos alcalinos + produtos ácidos

Misturar substâncias como bicarbonato de sódio (alcalino) e vinagre (ácido) pode até criar uma espuma efervescente, mas isso neutraliza a ação de ambos, tornando a limpeza menos eficaz.

Se, por acaso, a mistura errada for feita, é preciso reconhecer os sinais de alerta rapidamente. Segundo Annayara, odores fortes e irritantes, dificuldade para respirar, irritação nos olhos, tontura, náuseas e até queimaduras na pele podem indicar uma reação perigosa. “Muitas vezes, os sintomas aparecem rapidamente, e a exposição prolongada pode agravar os efeitos. Por isso, é preciso agir com rapidez e cautela”.

Caso ocorra uma reação química indesejada, a especialista orienta a se afastar do local imediatamente e buscar ar fresco. “Também é importante ventilar o ambiente, abrindo portas e janelas, e nunca tentar neutralizar a mistura com outros produtos. Se houver contato com a pele ou olhos, lave com água corrente por pelo menos 15 minutos”, alerta. Em qualquer sinal de intoxicação, procure ajuda médica e entre em contato com o Centro de Controle de Intoxicações pelo telefone 0800 722 6001.

O que fazer em vez de misturar?

De acordo com Annayara, algumas combinações podem ser seguras e até potencializar a limpeza, desde que sejam recomendadas pelo fabricante e usadas corretamente:

Desengordurante seguido de desinfetante, aplicados separadamente, para remoção eficaz de gordura e eliminação de microrganismos.

Produtos multiuso utilizados com água quente, pois a temperatura ajuda na remoção da sujeira.

Álcool aplicado em superfícies não porosas para garantir secagem rápida e desinfecção eficaz.

Para superfícies não porosas, recomenda-se o uso de desinfetantes de amplo espectro que garantam higienização eficaz sem causar ressecamento ou degradação do material. Diferentemente do álcool, que pode comprometer a integridade de algumas superfícies ao longo do tempo, essas soluções proporcionam desinfecção segura e duradoura.

Para evitar riscos, a engenheira recomenda sempre seguir as instruções dos rótulos e utilizar um produto por vez. “Quando for necessário aplicar mais de um produto, faça isso de forma sequencial: limpe com um produto, enxágue e só depois use o próximo. Isso preserva a eficácia e evita reações químicas indesejadas”.

Leia Também: Conheça os cuidados essenciais para resultados seguros do peeling