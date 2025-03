Novas evidências confirmam que a vacina contra o HPV previne o câncer cervical

© Shutterstock

Um relatório recente do Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA reforça ainda mais a eficácia da vacina contra o HPV na prevenção do câncer cervical. Embora o HPV seja frequentemente associado a mulheres, o vírus também afeta homens, que podem transmiti-lo e aumentar os maiores riscos de câncer. Vacinar homens e mulheres é crucial na prevenção não apenas do câncer cervical, mas também de outros cânceres relacionados ao HPV.

