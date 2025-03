Signos que podem contar com muitos dramas amorosos nos próximos tempos

© Shutterstock

Atualmente, e até o dia 12 de abril, os signos estão sendo afetados por mais um Vênus retrógrado, um evento astrológico que tem grande impacto no dia a dia, trazendo alguns dramas amorosos para três signos. Confira as previsões compartilhadas pela Parade:

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Com Vênus retrógrado, este signo pode enfrentar "segredos monumentais" que terão um impacto duradouro nas relações. É possível que se deparem com "o que está errado na vida amorosa" e, por isso, é essencial "colocar-se em primeiro lugar para receber o amor que merecem".

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Os nativos deste signo podem ser "forçados" a "escolher entre si mesmos e outra pessoa". Durante esse período, não devem se sentir pressionados a atender às expectativas do parceiro ou da sociedade. O conselho é ser fiel aos seus próprios ideais, honrar suas necessidades e, claro, os desejos românticos.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Este é o momento de deixar os "ex" no passado e evitar reconsiderar relações que terminaram por algum motivo. "Você já aprendeu as lições espirituais de amor com essa pessoa", e não deve convidar mais drama para sua vida do que o que realmente vale a pena.

