Tornando-se um leitor ativo: como se apaixonar pelo hábito da leitura

A ideia de relaxar com um bom livro é legal para muita gente, mas números mostram que a leitura, seja de livros factuais ou de ficção, só por prazer, está diminuindo bastante. E não é surpresa que a culpa seja do vício em telas. A gente está grudado em todo tipo de aparelho, virou a norma cultural. Como a nossa capacidade de prestar atenção está diminuindo, ler começa a parecer mais uma obrigação do que algo divertido. E quando a vida está corrida, com pouco tempo para relaxar, assistir TV ou deslizar pelas redes sociais parece a opção mais fácil. Mas a leitura traz benefícios que as telas não oferecem, como retardar o declínio da mente, fortalecer o cérebro e aumentar o vocabulário.

Se você quer começar ou voltar a ler, essa galeria vai te mostrar como. Afinal, existe algo melhor do que ficar tão preso em um livro que a gente não consegue parar de ler? Clique para começar.