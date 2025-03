Sementes de mamão: benefícios surpreendentes para a saúde renal

© Shutterstock

O mamão é uma fruta tropical repleta de benefícios para a saúde, mas o que muitos não sabem é que suas pequenas sementes, frequentemente descartadas, possuem um grande potencial. Especialistas apontam que elas são comestíveis e têm propriedades poderosas, como antioxidantes, anti-inflamatórias e antibacterianas, conforme explica a nutricionista Juliana Andrade, citada pelo jornal Metrópoles.

Além de suas propriedades benéficas para o organismo, as sementes de mamão têm um papel importante na digestão, ajudam a desintoxicar o fígado, controlam os níveis de colesterol e ainda contribuem para a saúde renal. Esses benefícios fazem com que as sementes sejam um excelente aliado na dieta, podendo ser consumidas de diversas formas, como ao natural, trituradas em pó ou até mesmo em chá.

Entretanto, a nutricionista alerta que o consumo ideal é de até duas colheres de chá de sementes trituradas por dia, para evitar desconfortos digestivos. Em excesso, elas podem causar irritação intestinal, diarreia e cólicas.

Além disso, mulheres grávidas ou que estão amamentando devem consultar um médico antes de incluir as sementes de mamão em sua alimentação. Pessoas com alergia ao mamão também devem evitar o consumo da fruta e suas sementes.

Dessa forma, é possível aproveitar todos os benefícios do mamão e suas sementes, sempre com moderação e consciência de suas reações no organismo.

