Usar fio dental uma vez por semana pode reduzir o risco de AVC

Um novo estudo do The Medical University of South Carolina sugere que usar fio dental pelo menos uma vez por semana pode diminuir significativamente o risco de derrame. Pesquisadores descobriram que indivíduos que usam fio dental regularmente têm um risco reduzido de AVC isquêmicos e cardioembólicos, bem como fibrilação atrial. Essas descobertas destacam a importante ligação entre a saúde oral e o bem-estar cardiovascular, reforçando a necessidade de uma higiene bucal adequada como parte de um estilo de vida saudável para o coração.

