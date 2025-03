Estudo descobre que a Poeira do Saara encontrada na Europa é radioativa

© Getty Images

De vez em quando, as tempestades do deserto do Saara espalham poeira pela Europa e outras regiões. Do nada, um céu laranja, com vento seco e poeirento, cobre as ruas de areia. Mas sabia que a poeira do Saara ainda tem isótopos radioativos dos testes nucleares da Guerra Fria?

Nos anos 60, a França fez vários ensaios nucleares no Saara da Argélia, porque achava que era o lugar perfeito para isso. Esses experimentos expuseram milhares de pessoas à radiação. Mas os cientistas dizem que a radioatividade do Saara não vem dos testes da França, mas sim das experiências nucleares que os Estados Unidos e a União Soviética fizeram em outros lugares e que acabaram chegando no Saara.

