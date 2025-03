Aprenda um método simples e eficaz para eliminar o bolor

© Shutterstock

Muitas pessoas acreditam que o vinagre e a água sanitária são soluções eficazes para eliminar o bolor, mas isso não é verdade. Além de não resolverem o problema, esses produtos podem até piorá-lo. Em vez disso, a Which? recomenda um método simples e econômico de origem alemã, chamado stoßlüften, para combater o bolor.

Esse método é bem fácil de seguir. A única coisa que você precisa fazer é abrir todas as janelas ao máximo por cinco minutos, duas vezes por dia. No entanto, de acordo com especialistas da Ideal Homes, a frequência desse procedimento pode variar conforme a estação do ano.

No verão, por exemplo, é recomendado que as janelas fiquem abertas por 30 minutos, duas vezes ao dia. Já na primavera e no outono, o tempo pode ser reduzido para 10 a 15 minutos, e no inverno, o ideal é abrir as janelas por apenas cinco minutos.

O motivo por trás desse método é simples: o bolor e a umidade surgem com frequência devido à condensação, que ocorre quando uma superfície mais quente entra em contato com o ar mais frio, ou vice-versa. Abrir as janelas por um curto período de tempo ajuda a equalizar as temperaturas dentro de casa, evitando o acúmulo de umidade e, consequentemente, o crescimento de bolor.



