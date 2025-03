Receita deliciosa de batata recheada com bacon e carne moída

© Divulgação

Está querendo inovar no que servir no almoço do fim de semana? Para te inspirar, sugerimos a receita da saborosa Batata Recheada com Bacon e Carne Moída, que fica pronta em 30 minutos.

Confira a receita completa abaixo:

Batata Recheada com Bacon e Carne Moída

Ingredientes:

1 colher (sopa) de Margarina Puro Sabor

4 batatas grandes

100 g de bacon

1 cebola pequena picada

400 g de carne moída

sal e pimenta-do-reino a gosto

1/2 xícara (chá) de molho de tomate

1/2 lata de creme de leite sem soro

1 xícara (chá) de muçarela ralada, no ralo grosso

4 colheres (sopa) de batata palha

1 colher (sopa) de salsa picada

Modo de Preparo:

- Frite o bacon até ficar bem crocante e reserve;

- Lave e cozinhe as batatas com casca, não deixe amolecer muito, reserve;

- Preaqueça o forno a 200º C. Aqueça a Margarina Puro Sabor, doure a cebola e refogue a carne moída, até ficar sequinha. Tempere com pimenta-do-reino e sal;

- Em seguida, acrescente o molho de tomate e deixe cozinhar por 5 minutos;

- Desligue o fogo e misture o creme de leite no molho. Recheie as batatas com molho, bacon, cubra com mussarela ralada e salpique de salsa. Leve ao forno para gratinar por aproximadamente 10 minutos. Sirva em seguida.

Rendimento: 4 batatas

Tempo de Preparo: 30 minutos