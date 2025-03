Sintomas de insuficiência cardíaca podem indicar problemas nos rins

© Shutterstock

Os rins desempenham um papel crucial na filtragem de resíduos e na regulação da pressão arterial, e quando afetados por condições como insuficiência cardíaca, podem apresentar sinais específicos. Esses sintomas podem ser confundidos com outras doenças, por isso é importante estar atento aos sinais que o corpo envia.

O médico Dilip M. Babu, especialista em nefrologia, revelou ao OnlyMyHealth alguns dos sinais precoces que podem indicar insuficiência cardíaca e disfunção renal.

A fadiga e fraqueza constantes são os primeiros sinais. "Quando os rins não conseguem remover as toxinas do sangue, isso pode levar à anemia", explicou o especialista. Além disso, é necessário ficar atento a episódios de vômito, pois a falta de filtragem adequada no sangue também pode ser a causa.

O inchaço nas mãos, pés e rosto é outro sinal importante. A retenção de líquidos, consequência da função renal comprometida, pode estar por trás desse sintoma. Mudanças na urina também merecem atenção, como urinar mais vezes durante a noite, presença de sangue ou até uma espuma anormal.

Cãibras frequentes são outro fator a ser observado. E, por fim, a pele seca e com coceira pode ser um alerta, já que o acúmulo de toxinas devido ao mau funcionamento renal pode desencadear esse sintoma.

Ficar atento a esses sinais pode ser fundamental para detectar precocemente a insuficiência cardíaca e proteger a saúde dos rins.

