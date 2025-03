Os lugares mais seguros para viajar em 2025

© Getty Images

Considerando para onde ir nas suas próximas férias? Se a segurança é uma prioridade máxima ao viajar, então confira esta lista dos 23 países mais seguros do mundo com base em dois estudos separados. A International SOS, uma empresa líder em serviços de risco de segurança e saúde, lançou recentemente seu Risk Map 2025, que avalia os perigos globais de segurança e prevê as nações mais tranquilas para visitar este ano. Os destinos são categorizados em cinco níveis de risco, variando de insignificante a extremo.

Para fornecer uma perspectiva mais ampla, também comparamos esses dados com o relatório anual da Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP), empresa de seguros de viagem, sobre os países mais seguros do mundo para 2025. A BHTP avaliou os 42 destinos de viagem mais populares, usando insights de fontes terceirizadas e pesquisando as opiniões de turistas americanos sobre suas experiências. O ranking incorpora dados do Global Peace Index, Numbeo e GeoSure Global, analisando fatores como taxas de criminalidade, chances de terrorismo, sistemas de saúde e segurança geral do viajante.

Muitos desses países considerados seguros fizeram parte de ambas as listas. Clique na galeria para descobrir.