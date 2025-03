Relação tóxica? Com estes signos é bem provável que aconteça

© Shutterstock

No início, tudo parece perfeito e sem sinais de que algo pode dar errado. São pessoas que amam incondicionalmente, mas, em alguns casos, essa intensidade pode se tornar um alerta.

De acordo com o jornal Clarín, há três signos que têm o potencial de transformar seus relacionamentos em algo tóxico. Será que você conhece alguém assim?

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Quem é de Câncer ama sem reservas e com muita intensidade, o que, muitas vezes, pode confundir o verdadeiro amor com possessividade. Isso pode resultar em manipulação emocional, fazendo com que o parceiro se sinta sufocado.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Com um lado mais sombrio e intenso, Escorpião tende a mergulhar em emoções profundas e, por vezes, destrutivas. O amor de Escorpião pode ser avassalador, o que, em excesso, pode prejudicar a relação.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Para Peixes, o amor é muitas vezes visto como um conto de fadas, mas, na realidade, nem sempre as coisas saem como o esperado. A tendência a idealizar o parceiro e a relação pode gerar frustração e dificuldades, transformando o que deveria ser um romance saudável em uma dinâmica tóxica.

Será que você se identificou com algum desses signos ou conhece alguém assim? Essas características podem ser um alerta para repensar comportamentos que, a longo prazo, podem prejudicar a relação.

