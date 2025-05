Ervas que melhoram o equilíbrio hormonal nas mulheres

© Getty Images

A saúde hormonal às vezes parece uma batalha sem fim. Cólicas menstruais, TPM forte e sintomas da perimenopausa e da menopausa são só alguns dos desafios que mulheres enfrentam. Sem muitas opções para aliviar os sintomas, muitas mulheres acabam tomando remédios fortes para passar pela menstruação.

Mas existem outras formas de cuidar da saúde hormonal sem ter que lidar com efeitos colaterais: a fitoterapia. Com soluções naturais e fáceis de encontrar, existem muitas ervas que podem ajudar as mulheres a aliviar os sintomas e equilibrar os hormônios.

Quer saber mais? Clique na galeria para ver as dicas.