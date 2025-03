Por que nossa ansiedade piora à noite?

© Shutterstock

Sua cabeça começa a mil assim que você deita na cama, pensando em tudo o que fez ou deixou de fazer no dia? E aqueles traumas ou erros do passado que não lhe deixam em paz? O sono é essencial para recarregar as energias e precisa ser levado a sério. Se a ansiedade não lhe deixa dormir, você chegou ao lugar certo. Aqui, você vai entender melhor a ansiedade, por que ela parece piorar à noite e como lidar com ela para ter um sono tranquilo.

