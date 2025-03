Quatro dicas para manter o box do banheiro limpo por mais tempo

© Shutterstock

Todas as semanas precisa de limpar as portas do box? A água e os produtos que usa podem ficar agarrados aos vidros e fazem com que precise de uma limpeza mais frequente. Contudo, existem formas de fazer com que seja mais espaçada.

A revista Real Simple compartilhou quatro dicas que vão fazer toda a diferença. Começam dizendo que usar um pano de microfibra para secar as portas a cada utilização é uma forma de fazer com que a água não fique secando na superfície.

Por outro lado, ter sempre por perto um borrifador com soluções de vinagre e suco de limão ajuda a remover a sujeira. Também poder ser algo que consegue usar todos os dias e evitar que a sujeira fique acumulando.

Também explicam que pode trocar os seus produtos para uns que produzam menos espuma. Desta forma, irá conseguir ter menos manchas nas portas do box.

Por fim, procure algum tipo de solução que torne a água menos calcária. Este é um dos principais problemas que deixa mais sujeiras nas portas.





