Sal no banheiro? Truque simples elimina mau cheiro e umidade indesejada

© Shutterstock

Se você entrou no banheiro e se deparou com um odor insuportável que parece impregnar tudo, há uma solução simples e eficaz: sal grosso. Sim, isso mesmo! 🧂

De acordo com o professor de química Alexandre Gomes de Brito, o sal é um grande aliado no combate aos maus odores devido à sua higroscopicidade – a capacidade de absorver e reter a umidade do ar. “Como muitos cheiros desagradáveis são causados por compostos voláteis dissolvidos na umidade, ao absorvê-la, o sal também captura essas moléculas, reduzindo os odores”, explicou ele ao jornal Metrópoles.

Como usar o sal para eliminar odores?

O processo é simples e prático:

️ Coloque um copo de sal grosso no banheiro;

️ Deixe o sal agir naturalmente, absorvendo a umidade e eliminando os maus cheiros.

Além de remover odores, o sal também possui propriedades antibacterianas e antifúngicas, ajudando a evitar a proliferação de micro-organismos que contribuem para o cheiro ruim.

Mas atenção! ️

O especialista alerta que, apesar da eficiência do sal, ele não substitui um desumidificador elétrico, que é ainda mais eficaz na redução da umidade.

Ainda assim, essa dica caseira pode ser uma ótima solução de baixo custo para manter seu banheiro sempre fresco e sem cheiros desagradáveis.

🧂 Experimente e veja a diferença!